За ніч ППО збила всі 12 дронів, які запустили росіяни
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 26 березня сили ППО збили 12 із 12 дронів Shahed, які російські війська запустили по Україні. Дрони збили в межах Харківської та Миколаївської областей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Також росіяни запустили дві зенітні керовані ракети С-300 в напрямку Донеччини.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі над областю знищили щонайменше вісім Shahed. Один з дронів впав біля нежитлової будівлі в Харкові, минулося без постраждалих.