За ніч ППО збила всі 12 дронів, які запустили росіяни

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У ніч проти 26 березня сили ППО збили 12 із 12 дронів Shahed, які російські війська запустили по Україні. Дрони збили в межах Харківської та Миколаївської областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Також росіяни запустили дві зенітні керовані ракети С-300 в напрямку Донеччини.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі над областю знищили щонайменше вісім Shahed. Один з дронів впав біля нежитлової будівлі в Харкові, минулося без постраждалих.