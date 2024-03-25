Росіяни вдарили по Одесі двома балістичними ракетами — четверо людей поранені

Новини

Вдень 25 березня росіяни завдали два балістичні удари по рекреаційній зоні Одеси. Зруйновано дві будівлі, а вибухова хвиля вибила вікна у будівлях поруч.

Сили оборони півдня звітують, що четверо людей дістали поранення.

Тим часом Одеса досі намагається оговтатись після обстрілів 22 березня, які пошкодили критичну інфраструктуру міста. Наразі у понад 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.

«Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів. Зберігаємо спокій, заряджаємо повербанки та віримо у ЗСУ», — каже голова ОВА Олег Кіпер.