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Володимир Зеленський підписав закон про Комісію цінних паперів та реформу ринку капіталів

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 5865, який передбачає реформу ринку капіталів та посилює повноваження його регулятора — Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Мета законопроєкту — побудова на українських ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи регулювання, нагляду та запобігання зловживанням.

Проєкт закону пропонує:

За словами голови комісії Руслана Магомедова, приєднання до принципів IOSCO дасть можливості обміну інформацією та долучення до «цивілізованого світу, де нас сприйматимуть як субʼєкта, а не як обʼєкт». Він вважає, що ухвалення закону може зробити комісію «гнучкою і по-справжньому сучасною».

Раніше нардеп Ярослав Железняк зазначав, що зокрема від цього документа залежить те, чи отримає Україна від Світового банку фінансування на $1,4 мільярда.

Що таке НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підпорядкована президенту та підзвітна Верховній Раді. У її складі — голова та шість членів, яких призначають та звільняють за указом президента.

НКЦПФР розробляє і затверджує нормативні акти та акти законодавства, які зобовʼязані виконувати центральні й місцеві органи виконавчої влади, самоврядування, учасники ринку цінних паперів. Мета діяльності комісії — це створення умов для ефективного функціонування ринку цінних паперів, забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни, захист прав інвесторів тощо.