Екскерівника Запорізького ТЦК судитимуть. Він безпідставно нарахував понад мільйон гривень бойових своєму оточенню

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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі колишнього керівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він безпідставно нараховував підвищені військові виплати підлеглим. Обвинувальний акт скерували до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Перебуваючи на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП, посадовець без законних підстав відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад ЗСУ нібито для виконання бойових завдань.

Військові не були призначені на посади у підрозділі, не брали участі у боях та фактично безпідставно перебували у прифронтовій зоні. Вони перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і могли виїжджати додому на вихідні. Проте військовослужбовці отримували підвищені виплати та можливість отримати статус учасника бойових дій.

У результаті сім військовослужбовців, які не брали участі в бойових діях, отримали загалом понад мільйон гривень виплат.

Також чоловік влаштовував до себе на роботу представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ за особливо тяжкі злочини.

Колишнього військкома звинувачують у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років увʼязнення. Суд також арештував його майно — квартиру в Запоріжжі та три земельні ділянки в Запорізькій області.

Кримінальні провадження проти інших учасників цієї схеми ще тривають.