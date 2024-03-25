NASA показало зоряну систему з молодими яскравими зірками

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував зоряну систему FS Tau. На новому зображенні видно, як із кокона новоутвореної зірки виходять струмені, розсікаючи газ і пил сяйливої туманності.

Про це пише NASA.

Система FS Tau складається з яскравого зіркоподібного обʼєкта поблизу середини зображення FS Tau A та яскравого обʼєкта з крайнього правого краю FS Tau B. Цій зоряній системі близько 2,8 мільйона років, що робить її молодою у вимірах космосу (наприклад, нашому Сонцю 4,6 мільярда років).

ESA / Hubble / NASA

FS Tau B — новоутворена зірка, або протозірка, оточена протопланетним диском, скупченням пилу та газу у формі млинця. Це усе залишилося від формування зірки і згодом обʼєднається в планети. Зірка FS Tau B, імовірно, перетворюється на зірку T Тельця — це такий тип молодої змінної зірки, яка ще не почала ядерний синтез, але починає еволюціонувати в зірку, що живиться воднем, подібну до нашого Сонця.

Водночас FS Tau A є подвійною системою T Тельця, що складається з двох зірок, що обертаються навколо одна одної.