Хусити погрожують Саудівській Аравії помстою, якщо ті підтримуватимуть атаки США по Ємену

Новини

الإعلام الحربي اليمني

Єменські хусити посилили погрози у бік Саудівської Аравії, застерігаючи їх від підтримки американських ударів по угрупованню. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми надіслали Саудівській Аравії повідомлення, що вона стане мішенню, якщо дозволить американським винищувачам використовувати свою територію або повітряний простір для агресії проти Ємену», — заявив член Вищої політичної ради хуситів Мохаммед Алі аль-Хуті.

За даними Bloomberg, уряд Саудівської Аравії очолював військову кампанію проти хуситів за підтримки США, починаючи з 2015 року. Нині королівство розглядає досягнення миру в Ємені як запоруку стабільності в регіоні Перської затоки.

Однак, за словами аль-Хуті, відносини між хуситами й саудитами стають дедалі напруженішими, і королівство має зробити більш серйозні кроки на шляху до мирного врегулювання.

Хусити вважають прогрес у перемовинах неможливим, доки королівство не погодиться відновити виплату деяких зарплат, постачання електроенергії та інших послуг в Ємені.