The Telegraph: Британія підозрює росію, Китай та Іран у поширенні чуток про принцесу Кейт Міддлтон

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Британські урядовці вважають, що Китай, росія та Іран могли поширювати теорії змови та спекуляції навколо стану та місцезнаходження принцеси Уельської Кейт Міддлтон, аби дестабілізувати ситуацію в державі.

Про це виданню The Telegraph повідомили джерела в уряді Великої Британії.

Після того, як у пʼятницю ввечері принцеса оголосила, що хвора на рак, премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак першим засудив тролів у соцмережах за розповсюдження чуток і дезінформації про Кейт останніми тижнями.

Втім, принцеса знову стала жертвою нападок інтернет-користувачів через те, що не повідомила про свій діагноз раніше.

Напередодні стало відомо, що в британському уряді зростає занепокоєння тим, що за нападками та спекуляціями навколо принцеси можуть стояти ворожі державні субʼєкти.

«Одним із методів дії ворожих держав є дестабілізація ситуації — чи то підрив легітимності наших виборів, чи то інших інституцій», — сказало джерело The Telegraph.

Що передувало

У січні Кейт Міддлтон потрапила до лікарні, де перенесла складну операцію на черевній порожнині. Відтоді вона довгий час не зʼявлялася на публіці, потрапила в лікарню й залишила її принцеса теж непоміченою. Це викликало побоювання серед громадськості щодо стану здоровʼя і місцезнаходження Кейт, а згодом вони переросли у чутки, спекуляції і теорії змови.

10 березня Кенсінгтонський палац до Дня матері опублікував перше офіційне фото Кейт Міддлтон з її трьома дітьми — принцесою Шарлоттою, принцами Луї та Джорджем. Фотографія мала би покласти край спекуляціям і теоріям змови про здоровʼя та місцезнаходження Кейт.

Проте згодом на знімку помітили сліди фотошопу. Через це найбільші міжнародні фотоагентства Associated Press, Agence France-Presse, Reuters та Getty видалили це зображення зі своїх фотобанків. Агентства мають суворі вказівки щодо редагування фотографій та зазвичай дозволяють лише знімки з незначним ретушуванням.

Відредаговані ділянки обведені червоним

Цей інцидент ще дужче посилив спекуляції, непорозуміння, збентеження за членів королівської сімʼї, а теорії змови стали дедалі шаленішими. Тож за це принцесі Уельській Кейт Міддлтон довелося вибачатися.

«Як більшість фотографів-аматорів, я іноді експериментую з редагуванням. Я хотіла би перепросити за будь-які непорозуміння, що їх спричинила сімейна фотографія, якою ми поділилися вчора. Сподіваюся, всі щасливо відсвяткували День матері. К.», — йдеться в заяві принцеси на сторінці Кенсінгтонського палацу в соцмережі X.

Після цього інциденту в мережі зʼявилися фото, які частково зняли напруження. Спочатку її 11 березня помітили в автомобілі, коли вона поверталася з приватної зустрічі у Віндзорському замку, а потім її разом з принцом Вільямом помітили та сфотографували біля фермерського магазину неподалік від їхнього дому.

Втім, спекуляції в соцмережах все одно продовжувалися і принцесі довелося записати офіційне відозвернення. 22 березня вона повідомила, що у неї діагностували рак — вона проходить хіміотерапію. Тип онкологічного захворювання залишили в таємниці.

У своїй заяві Кейт підтвердила, що перенесла операцію на черевній порожнині на початку цього року — і хоча операція «пройшла успішно», у неї виявили онкохворобу.

Вона додала, що діагноз став для неї «великим шоком». Кейт і принц Уельський Вільям «робили все можливе», щоб вирішити це приватно заради сім’ї та маленьких дітей — принців Джорджа і Луї та принцеси Шарлотти.

Втім, і це не допомогло — деякі користувачі продовжили наполягати на тому, що відеозвернення — фальшивка, діпфейк, а що насправді з принцесою — таємниця покрита мороком.