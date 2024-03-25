Hubble показав кулясте скупчення у Великій Магеллановій Хмарі

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Космічний телескоп «Хаббл» показав кулясте скупчення NGC 1651 у найбільшій і найяскравішій із галактик-супутників Чумацького Шляху — Великій Магеллановій Хмарі.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Скупчення розташоване на відстані приблизно 162 тисячі світлових років від Землі. Воно має діаметр близько 120 світлових років і заповнює все зображення.

Зірки в цьому скупченні зливаються в яскраве блакитне ядро в центрі, а потім розсіюються до країв зображення. Ще кілька зірок лежать перед скупченням із видимими дифракційними спалахами.

ESA / Hubble & NASA

Кулясте скупчення містить велику кількість зірок, що й відрізняє його від розсіяного скупчення, а ще має відокремлену симетричну форму зі збільшенням концентрації зір до його центру.