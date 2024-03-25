FT: Японія та США планують найбільше оновлення договору про безпеку за останні 60 років через загрозу з боку Китаю

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США та Японія планують найбільше оновлення договору про безпеку з моменту його підписання в 1960 році. Усе через зростаючу загрозу з боку Китаю.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Очікується, що президент США Джо Байден і премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосять про плани реструктуризації військового командування США в Японії 10 квітня, під час візиту Кісіди до Білого дому. Зміни хочуть ухвалити для посилення оперативного планування і навчань між країнами.

США і Японія зміцнять свої зв’язки в галузі безпеки, щоб відповісти на зростаючу загрозу з боку Китаю. Це вимагає від їхніх військових більш злагодженого співробітництва та планування, особливо під час загострення ситуації на Тайвані.

За останні кілька років Японія збільшила свої можливості у сфері безпеки і витрачає багато грошей на оборону. Також наступного року в Японії створять Об’єднане оперативне командування, щоб покращити координацію між підрозділами своїх Сил самооборони.

Однак координація дій між союзниками ускладнена, оскільки Сили США в Японії (USFJ) мало змінилися з часів, коли американські та японські військові не надто взаємодіяли — вони не мають достатніх повноважень у сфері командування та управління. Японії доводиться більше взаємодіяти з командуванням США в Індо-Тихоокеанському регіоні на Гаваях, які розташовані за 6 200 км від Токіо, це 19 годин їзди.

Одна з моделей взаємодії, яку розглядає адміністрація Байдена, передбачає створення нової військової об’єднаної оперативної групи США — її приєднають до Тихоокеанського флоту Штатів. Очікують, що так командир флоту проводитиме в Японії більше часу, ніж зараз, і матиме розширену структуру підтримки в країні. Згодом оперативна група, до складу якої входили б різні частини збройних сил США, переміститься до Японії.

Джерела видання кажуть, що Японія та США можуть обрати інші варіанти взаємодії, не виключають і модернізації USFJ. Очікується, що міністри закордонних справ і оборони США та Японії також разом обговорять це питання згодом цього року. Це рішення може бути складним через питання ресурсів, інфраструктури та військової ієрархії в країнах.