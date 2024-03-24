Дослідження: вагітність може збільшити біологічний вік на два роки, тоді як грудне годування — омолодити

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Стрес, який переживає жіночий організм через виношування плоду, може призвести до збільшення біологічного віку до двох років. Водночас у деяких випадках годування дитини грудьми може, навпаки, біологічно «омолодити» матір.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Cell Metabolism.

Докази прискореного старіння під час вагітності вчені виявили ще минулого року. Група дослідників із Гарвардської медичної школи на чолі з біомедиком Вадимом Гладишевим зібрали зразки крові вагітних і перевірили їх на наявність тонких змін, відомих як епігенетичні. Вони впливають на роботу генів, не змінюючи напряму послідовності ДНК. Результати показали, що під час вагітності клітини можуть «старіти» швидше, ніж зазвичай.

Такі фактори, як генетика, стрес і дієта, можуть впливати на так званий біологічний вік різних органів, клітин і тканин. Цей вік можна обчислити за допомогою математичних алгоритмів, відомих як епігенетичні годинники, і він може відрізнятися від хронологічного віку людини. Коли орган біологічно старший за фактичний вік людини, це зазвичай означає, що він швидше «зношується» — накопичує пошкодження, а це своєю чергою часто збільшує ризик передчасної смерті та захворювань.

Оскільки вагітність — це сильний стрес для організму, не дивно, що вона теж може спричинити передчасне старіння. Втім, Гладишев із колегами знайшли на противагу докази, що такий ефект частково скасовується в найближчі дні після пологів, коли організм починає відновлюватися.

Останнє дослідження на чолі з дослідником перинатального центру Кіраном О’Донелом частково підтверджує висновки попереднього.

Тоді як дослідники на чолі з Гладишевим досліджували відносно невелику групу, ОʼДонел з колегами зібрали зразки крові в 119 жінок на ранніх, середніх і пізніх термінах вагітності.

Проаналізувавши зміни, вони виявили надзвичайно високий хімічний знос клітин. Зокрема, зафіксували процеси, які очікували б побачити у людей, старших на один-два роки за учасниць дослідження. Інакше кажучи, результати дослідників на чолі з ОʼДонелом підтвердили висновки попереднього дослідження — стрес, спричинений вагітністю, дійсно може призвести до збільшення біологічного віку.

Проте вони на цьому не зупинилися і пішли далі. Науковці вирішили зібрати зразки крові 68 учасниць через три місяці після пологів і були приємно вражені: попри те, що під час вагітності клітини жінок стали старшими на один-два роки, тепер їхній біологічний вік виявився на три-вісім років меншим, ніж на ранніх термінах вагітності. Ефект був не таким значним у жінок, що мали більшу масу тіла до вагітності, водночас він був ще більшим у тих, хто годував грудьми.