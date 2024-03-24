Росія вчергове масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Які наслідки нічного обстрілу

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У ніч на 24 березня росіяни вчергове масовано обстріляли Україну. Окупанти запустили крилаті ракети з 14 бортів Ту-95МС, а також дрони, повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

Близько пʼятої ранку ракети вдарили по Києву, працювали Сили протиповітряної оборони. Кияни почули вибухи у різних районах столиці. ППО збила близько десяти російських ракет.

У Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісосмузі, повідомив міський голова Віталій Кличко. У Шевченківському районі уламки збитих ракет впали на територію паркової зони і житлової забудови. Є пошкодження фасаду багатоповерхівки, повідомили у КМВА. Сильних руйнувань і пожежі немає. Без постраждалих.

На Львівщину летіло близько 20 ракет і сім дронів Shahed. Безпілотники атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Інформації про постраждалих не надходило.

Пізніше повідомлялося, що одна російська крилата ракета залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. Моніторингова група monitor писала, що за ракетною атакою спостерігали польські F-16.

У Кривому Розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі та лінія електропередач, повідомляв голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. У місті відключені декілька котелень. Без тепла залишилися шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і три тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч людей.

У районі Нікополя уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Після цього без світла залишились понад три тисячі абонентів у місті та понад 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.

Загалом сьогодні росіяни запустили по Україні 29 крилатих ракет Х-101 / Х-555 і 28 дронів-камікадзе Shahed. ППО збила 18 ракет та 25 дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.