ППО України вночі збила 18 крилатих ракет та 25 дронів Shahed

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Російська авіація в ніч на 24 березня випустила по Україні 29 крилатих ракет Х-101 / Х-555 (з 14 бомбардувальників Ту-95МС) та 28 дронів-камікадзе Shahed. Протиповітряна оборона збила 18 ракет та 25 дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Літаки злетіли з аеродрому в місті Енгельс (росія), а дрони запустили з району Приморсько-Ахтарська (росія) та кримського мису Чауда.

Одна російська крилата ракета залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. Далі вона полетіла на Львів. Міноборони країни повідомляє, що її маршрут відслідковували і «вжили необхідних заходів із захисту». Що це значить, у відомстві не уточнюють.

Моніторингова група monitor писала, що за ракетною атакою спостерігали польські F-16.

Наслідки атаки

На Київщині ППО збила біля 10 ракет, повідомили у КМВА. У Деснянському районі столиці уламки впали на територію лісових насаджень. У Шевченківському — на територію паркової зони та житлової забудови. Пошкоджено фасад багатоповерхового будинку. Інформація про постраждалих відсутня.

У Львівській області ворожі Shahed атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа, повідомив голова ОВА. Інформації про постраждалих не надходило.

У Кривому Розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі та лінія електропередач. У місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і 3 тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч людей, повідомили в ОВА.

В районі Нікополя уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт, повідомляє адміністрація області. Після цього без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у місті та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.