Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 990 військових. На фронті було 75 зіткнень

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Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 24 березня і розповів про поточну ситуацію на фронті.

Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку відбито 15 атак ворога в районах пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 13 атак ворога в районах пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог за підтримки авіації 34 рази намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби було 2 безуспішні атаки в районі пункту Кринки.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (23 березня) окупанти орієнтовно втратили 990 військових (вбиті / поранені), 24 танки, 28 бронемашин, 44 артилерійські системи, 47 безпілотників, 63 одиниці автотехніки і 10 одиниць спецтехніки. Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі: