ГУР: У Мелітополі рух опору знищив окупантів та їхню техніку — точні втрати уточнюють
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Telegram / Головне управління розвідки МО України
В окупованому Мелітополі вчора, 22 березня, рух опору знищив російських окупантів та їхню техніку. Точні втрати загарбників уточнюють.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, це була спеціальна акція ГУР і місцевого руху опору.
У місті пролунали два вибухи. Попередньо, в епіцентрі опинилися приблизно 20 російських військових, дві тентовані вантажівки КамАЗ та УАЗ Patriot.
- У листопаді 2023 року рух опору в Мелітополі підірвав штаб росіян. Тоді загинули троє офіцерів Росгвардії.