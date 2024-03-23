ГУР: У Мелітополі рух опору знищив окупантів та їхню техніку — точні втрати уточнюють

Новини

Telegram / Головне управління розвідки МО України

В окупованому Мелітополі вчора, 22 березня, рух опору знищив російських окупантів та їхню техніку. Точні втрати загарбників уточнюють.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, це була спеціальна акція ГУР і місцевого руху опору.

Telegram / Головне управління розвідки МО України

У місті пролунали два вибухи. Попередньо, в епіцентрі опинилися приблизно 20 російських військових, дві тентовані вантажівки КамАЗ та УАЗ Patriot.