Уряд спростив процедуру всиновлення і влаштування дітей в нові сімʼї

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Кабмін ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують процес усиновлення і влаштування в нову сімʼю дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Тепер родина, яка перебуває в процесі усиновлення, зможе забрати дитину до того, як суд винесе відповідне рішення. Водночас тимчасове влаштування дитини до сім’ї ймовірних усиновлювачів стане можливим, якщо родина або кандидат отримають позитивний висновок райдержадміністрації чи місцевого виконавчого органу про доцільність усиновлення і відповідність інтересам дитини.

Також до 24 місяців збільшили термін дії довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Спростили й оформлення опіки чи піклування для сімей, у яких другий з подружжя перебуває на військовій службі. Тепер такі родини зможуть подавати довідку про стан здоров’я військової чи військового протягом 15 календарних днів після повернення.