Конгресвумен Грін подала клопотання про відставку спікера палати представників Джонсона

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Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від Республіканської партії подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера палати представників США. Про це повідомляє Bloomberg.

Тепер Палата представників матиме два законодавчі дні, щоб розглянути пропозицію конгресвумен. Найімовірніше, резолюцію розглянуть вже у квітні, оскільки сьогодні Палата йде на двотижневу перерву.

Для ухвалення пропозиції Грін про відставку Джонсона необхідно, щоб за неї проголосували більшість членів палати представників. Якщо всі демократи проголосують за відставку спікера, Грін достатньо буде лише кількох республіканців, аби отримати більшість.

Однак частина демократів палати представників заявили, що готові проголосувати проти цієї пропозиції, якщо Джонсон погодиться провести голосування щодо ухваленого Сенатом додаткового пакета видатків на безпеку, що включає фінансування України та Ізраїлю.