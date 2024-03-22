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Кабмін пропонує Раді підняти акцизи на бензин та алкоголь

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

В Україні з 1 липня планують підвищити акцизи на алкоголь і бензин, щоб привести їх у відповідність з нормами законодавства ЄС.

Про це повідомляють представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук і Мінфін України.

Законопроєкт пропонує:

Водночас встановлюється графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року до 31 січня 2027 року включно.

Також пропонується уточнити термін «середньозважена роздрібна ціна продажу цигарок» і зазначити, що така ціна розрахована із суми загальної вартості всіх цигарок з урахуванням усіх податків, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України.

Мінфін каже, що це дасть змогу забезпечити додаткові надходження до держбюджету в другому півріччі 2024 року:

«Це важливо для підтримання безпеки країни, адже всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки та оборони», — додали в Мінфіні.

Наразі це не остаточне рішення, адже законопроєкт ще має затвердити Рада.