Кабмін пропонує Раді підняти акцизи на бензин та алкоголь

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В Україні з 1 липня планують підвищити акцизи на алкоголь і бензин, щоб привести їх у відповідність з нормами законодавства ЄС.

Про це повідомляють представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук і Мінфін України.

Законопроєкт пропонує:

дати визначення терміну «проміжні продукти» відповідно до директиви Nº 92/83/ЄЕС;

збільшити розмір ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 гривні за літр (на 3,81 гривні), тобто до розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані;

встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з урахуванням їхнього мінімального рівня, передбаченого директивою 2003/96/ЄС, що набуватимуть чинності з 01.01.2028.

Водночас встановлюється графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року до 31 січня 2027 року включно.

Також пропонується уточнити термін «середньозважена роздрібна ціна продажу цигарок» і зазначити, що така ціна розрахована із суми загальної вартості всіх цигарок з урахуванням усіх податків, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України.

Мінфін каже, що це дасть змогу забезпечити додаткові надходження до держбюджету в другому півріччі 2024 року:

від операцій з реалізації пального — на 1,6 мільярда гривень у середньому за місяць. З них 1,3 мільярда від акцизного податку та 292 мільйони гривень від податку на додану вартість;

від операцій з реалізації проміжних продуктів — 4,5 мільйона гривень на місяць від акцизного податку (розрахунок зроблено з урахуванням обсягів реалізації, передбачених у Держбюджеті на 2024 рік).

«Це важливо для підтримання безпеки країни, адже всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки та оборони», — додали в Мінфіні.

Наразі це не остаточне рішення, адже законопроєкт ще має затвердити Рада.