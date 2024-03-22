В Україні створили Центр авіації Служби безпеки України. Чим він займатиметься
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
На засіданні уряду погодили створення Центру авіації — він діятиме при Службі безпеки України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, Центр запропонувала створити сама СБУ.
У пояснювальній записці вказано, що установа виконуватиме завдання Служби безпеки для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру й безпеки людства, тероризму, зокрема в районах ведення бойових дій, спільно зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями.
- У лютому 2024 року в Україні створили новий рід військ — Сили безпілотних систем. Дрони — безпілотні системи — довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі, тож новий рід військ має допомогти Україні досягти перемоги.