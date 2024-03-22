В Україні створили Центр авіації Служби безпеки України. Чим він займатиметься

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На засіданні уряду погодили створення Центру авіації — він діятиме при Службі безпеки України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, Центр запропонувала створити сама СБУ.

У пояснювальній записці вказано, що установа виконуватиме завдання Служби безпеки для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру й безпеки людства, тероризму, зокрема в районах ведення бойових дій, спільно зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями.