Війська росії формують нове 100-тисячне угруповання. Влітку воно може піти в наступ

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Російська армія створює нове угрупування в понад 100 тисяч військових. Є вірогідність, що цього літа угрупування залучать до нової спроби наступу на одному з напрямків.

Про це в ефірі телемарафону розповів командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Можливо, вони будуть поповнювати ним свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але є вірогідність, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків», — сказав Олександр Павлюк.

Наразі українські війська роблять усе можливе, щоб нанести противнику такі втрати, щоб усі ресурси, які формує окупант, були залучені в боях до часу можливої нової спроби наступу. Фактичне завдання — завадити росіянам піти в наступ.