Мінекономіки: ЄС може обмежити імпорт агропродукції з рф і Білорусі вже з квітня
- Автор:
- Олександра Амру
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Україні вдалося домовитися з Європейською комісією про обмеження імпорту сільгосппродукції з росії та Білорусі до країн — членів ЄС. Відповідну заборону Єврокомісія може ухвалити вже у квітні.
Про це на Саміті експортерів Made in Ukraine повідомив Forbes заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.
За його словами, схвалення обмежень на імпорт аграрних товарів із росії та Білорусі до країн — членів Євросоюзу Україні вдалося досягнути 1 лютого, під час саміту лідерів ЄС.
«Юридично ця пропозиція може бути схвалена вже у квітні. Її запропонували на розгляд Європейській комісії», — додав Качка.
Він також зазначив, що для України це дуже «хороший документ», оскільки дозволяє поширювати такий самий механізм заборони імпорту з країн-агресорів на інші товари, що досі не підпали під санкції — насамперед, товари металургії.
«Для нас важливо реалізувати проєкт витіснення російської сировини та напівфабрикатів і заміни їх українськими», — пояснив Качка.
Також заборона на імпорт російської та білоруської аграрної продукції з боку ЄС — чіткий сигнал європейським фермерам-протестувальникам, що рф і Білорусь створюють для них більше проблем і незручностей, аніж певні упередження щодо українських товарів, додав він.
- У 2023 році країни ЄС імпортували з росії продукції на загальну суму €2,7 мільярда, що на 2% більше як порівняти з 2021 роком. З росії до ЄС імпортують всі види продовольчої та сільськогосподарської продукції — рибу, крупи, корми для тварин, а також молочні продукти, кондитерські вироби з цукру та інше.
- 22 лютого 2024 року Латвія першою з країн ЄС заборонила імпорт російського і білоруського зерна.
- 19 березня повідомлялося, що Євросоюз готується запровадити мито в €95 за тонну зернових на імпорт російського та білоруського зерна, аби втишити протест фермерів і задовольнити заклики деяких країн-членів. Також можуть встановити тарифи в обсязі 50% на насіння олійних культур і продукти з них.