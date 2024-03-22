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Російські війська вночі масовано атакували енергетику України — запустили 60 дронів і майже 90 ракет

Автор:
Костя Андрейковець
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Російські війська в ніч на 22 березня масовано атакували українську енергетику. Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог запустив понад 60 дронів-камікадзе Shahed і майже 90 ракет різних типів.

Про наслідки повідомляють місцеві адміністрації.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав атаку «наймасштабнішою за останній час». За словами міністра, росія спробувала спричинити великий збій у роботі енергосистеми країни. Перебої з електрикою переважно на лівому березі Дніпра. В областях запроваджують графіки відключень.