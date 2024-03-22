Російські війська вночі масовано атакували енергетику України — запустили 60 дронів і майже 90 ракет

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Російські війська в ніч на 22 березня масовано атакували українську енергетику. Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог запустив понад 60 дронів-камікадзе Shahed і майже 90 ракет різних типів.

Про наслідки повідомляють місцеві адміністрації.

Є влучання в найбільшу гідроелектростанцію — ДніпроГЕС (Запоріжжя). Загрози прориву немає. Дорожній рух греблею Дніпровської ГЕС закритий.

Росіяни завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю — є поранені. Запорізька АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі і перебуває на межі блекауту.

У Харкові росіяни понад 15 разів вдарили по обʼєктах енергетики, є влучання в критичну інфраструктуру. Місто майже повністю без світла, є перебої з водопостачанням.

У Хмельницькому пошкоджені обʼєкти інфраструктури і житлові будинки. Є загиблі і постраждалі.

На Полтавщині , Сумщині та Дніпропетровщині ввели графіки аварійних відключень.

На Львівщині безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури, минулося без постраждалих.

На Івано-Франківщині окупанти влучили в обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждала одна людина.

На Вінниччині також є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

В Одесі частково ввели стабілізаційні відключення. Є влучання в енергообʼєкти в області.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав атаку «наймасштабнішою за останній час». За словами міністра, росія спробувала спричинити великий збій у роботі енергосистеми країни. Перебої з електрикою переважно на лівому березі Дніпра. В областях запроваджують графіки відключень.