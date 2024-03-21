Чехія передала Україні свої останні гелікоптери Мі-24

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Влада Чехії передала Збройним силам України останню партію ударних вертольотів радянського виробництва Мі-24.

Про це повідомила міністерка оборони Яна Чернохова, її цитує DenikN.

Ідеться про два Мі-24, які залишалися на озброєнні чеської армії. У Міноборони повідомили, що уряд країни таємно схвалив цю поставку кілька тижнів тому. «У нас більше немає обладнання, яке ми могли б передати», — сказала Чернохова.

Це третя поставка вертольотів цього типу від Чехії. Уперше Прага передала Україні Мі-24 в липні 2022 року, а вдруге — влітку 2023-го.