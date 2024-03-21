Мінʼюст США подав позов проти Apple за порушення антимонопольного законодавства

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Міністерство юстиції США подало позов проти американської корпорації Apple через порушення антимонопольного законодавства. Компанію звинувачують у блокуванні доступу конкурентів до апаратних і програмних функцій iPhone.

До позову приєдналися генеральні прокурори 17 штатів, пише Axios.

Це вже третій випадок за останні 14 років, коли Мінʼюст позивається до Apple за порушення антимонопольного законодавства.

Мінʼюст стверджує, що Apple блокує конкурентам доступ до програмних і апаратних функцій iPhone.

Згідно зі скаргою, монополія Apple поширюється буквально на все: браузери, відеозвʼязок, підписку на новини, розваги, автомобільні послуги, рекламу, геолокаційні сервіси та багато іншого. Також Apple, на думку відомства, заважає розробляти кросплатформенні системи для обміну повідомлень — щоб користувачі використовували лише iMessage і купували лише iPhone.

Також Apple звинувачують у тому, що вона заважає впроваджувати платіжні рішення конкурентів, погіршує роботу інших смартфонів з «розумним» годинником Apple Watch і обмежує роботу сторонніх годинників з iPhone, знижує якість повідомлень при обміні між смартфонами на iOS та Android, блокує сервіси хмарного геймінгу, заважає роботі «суперзастосунків», що містять по кілька сервісів, а також багато іншого.