Росіяни атакували Миколаїв балістичною ракетою — одна людина загинула

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Росія завдала по Миколаєву ракетного удару. Імовірно, окупанти задіяли балістичну ракету «Іскандер-М».

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

О 14:30 в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу, а о 14:33 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про гучний вибух.

Після відбою тривоги Кім зазначив, що одна людина загинула, а четверо дістали поранення. Пошуки тривають.

«Робимо обʼїзд по житловому сектору. По багатоповерховій забудові — без пошкоджень. Обстежуємо приватний сектор», — повідомив Сенкевич.