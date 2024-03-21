Росіяни атакували Миколаїв балістичною ракетою — одна людина загинула
- Автор:
- Софія Телішевська
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Росія завдала по Миколаєву ракетного удару. Імовірно, окупанти задіяли балістичну ракету «Іскандер-М».
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
О 14:30 в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу, а о 14:33 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про гучний вибух.
Після відбою тривоги Кім зазначив, що одна людина загинула, а четверо дістали поранення. Пошуки тривають.
«Робимо обʼїзд по житловому сектору. По багатоповерховій забудові — без пошкоджень. Обстежуємо приватний сектор», — повідомив Сенкевич.
- Російська армія інтенсивно обстрілювала Миколаїв та область від першого дня повномасштабного нападу, з 24 лютого 2022 року. На початку вторгнення запеклі бої тривали за Миколаївський міжнародний аеропорт і аеродром «Кульбакине» на околиці міста. Наприкінці серпня 2022 року ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні. Станом на першу половину листопада українські військові звільнили від російських окупантів майже всю Миколаївську область, за винятком Кінбурнської коси.