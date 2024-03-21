Рада передала Запорізькій ОВА повноваження облради. Що це означає

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Верховна Рада ухвалила постанову про передачу Запорізькій військовій адміністрації повноважень обласної ради. За проєкт 9118 проголосували 236 депутатів, передає нардеп Ярослав Железняк.

З відповідним проханням до президента звернулась сама ЗОВА.

Прохання мотивували тим, що вже рік не проводяться засідання сесії Запорізької обласної ради, а це учетверо перевищує максимально допустимі терміни, встановлені законом. Від 24 лютого 2022 року сесія облради проводилася один раз — у березні 2022 року дистанційно.

Відтак на період воєнного стану в Україні та упродовж 30 днів після його припинення чи скасування Запорізька обласна військова адміністрація, начальник Запорізької ОВА виконуватимуть повноваження, передбачені ч. 3 ст. 10 та ч. 3 ст. 15 зазначеного закону.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, коментуючи рішення Верховної Ради, наголосив, що повноваження Запорізької обласної ради переходять до обласної військової адміністрації на період дії воєнного стану, після завершення якого вони будуть поновлені, тож заяви про розпуск цього органу є маніпуляціями.

«Гучні заяви щодо розпуску Запорізької обласної ради — це відверта маніпуляція. Повноваження обласної ради будуть автоматично поновлені після завершення воєнного стану. Апарат обласної ради продовжує працювати, але в новому, більш інтенсивному форматі», — написав Федоров.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення повноваження облради щодо бюджету були передані Запорізькій ОВА. Водночас в облради залишалися обмежені самоврядні повноваження: ухвалення управлінських рішень щодо близько 150 обласних підприємств, установ та закладів, питання комунальної власності та будівництва. Але за два роки війни облрада не вирішила жодного питання щодо життєдіяльності області.

«Голова обласної ради пʼять разів скликала сесії, але деякі депутати не мали бажання працювати. Наслідки цього вкрай негативні. Декілька сотень невирішених питань. Заморожені інвестиції з боку міжнародних партнерів. Трудові колективи без керівників. Проблеми з евакуйованими обласними закладами», — заявив Федоров.

Він додав, що відсьогодні й до кінця воєнного стану цими питаннями опікуватиметься Запорізька обласна військова адміністрація.