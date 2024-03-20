Міносвіти затвердило нові правила прийому абітурієнтів у 2024 році

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністерство освіти і науки України затвердило основні засади та процедури прийому абітурієнтів під час вступної кампанії у 2024 році.

На абітурієнтів чекають такі зміни

Конкурсний добір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти проводитимуть за результатами Зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022—2024 років.

З 2024 року скасовується набір вступників для здобуття ступеня молодшого бакалавра.

Вступ на творчі спеціальності передбачатиме обовʼязкове складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) та творчого конкурсу.

НМТ міститиме чотири предмети, з яких три — українська мова, історія України та математика — є обовʼязковими. Натомість право вибору ще одного предмета залишається за вступником.

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія», 22 «Охорона здоровʼя».

Позаконкурсний вступ навіть на контракт за всіма спеціальностями і рівнями вищої освіти скасовується на вимогу Державної антикорупційної програми.

Бакалаври для вступу на магістратуру складатимуть Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) з бакалаврату. А для випускників коледжів діятиме норма, що для вступу у заклади вищої освіти необхідно буде скласти НМТ або подати результати ЗНО за 2021 рік.

Також деякі зміни стосуються вступу до закладів професійної вищої освіти у 2024 році. Зокрема, вступники можуть подати до пʼяти заяв на бюджет і до пʼятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Вступна кампанія завершується 31 жовтня 2024 року.