Убивство українки в Німеччині. Поліція знайшла тіло, що, імовірно, належить матері загиблої жінки

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Німецька поліція знайшла тіло жінки в рибальському озері поблизу міста Бад-Шенборн. Імовірно, це тіло 51-річної матері українки, яку нещодавно знайшли мертвою.

Про це повідомила поліція Мангейма.

Тіло жінки знайшли напередодні, 19 березня. У поліції припускають, що це може бути матір убитої українки Марина Стеценко, яку розшукували як головного свідка у справі про вбивство її доньки. Поліція вказує, що її смерть має ознаки насильницької — результатів розтину ще немає.

За версією слідства, двоє підозрюваних віком 43 та 44 роки спершу вбили 51-річну жінку ввечері 6 березня, а за кілька годин — 27-річну дівчину.

Німецьке видання Bild припускає, що підозрювані — 43-річна росіянка на імʼя Інна і 44-річний німець Марко — вбили жінок, щоб викрасти пʼятитижневу доньку українки. Їх затримали 13 березня, вони перебувають під вартою. Розслідування справи триває.

Що передувало

7 березня 2024 року німецькі правоохоронці знайшли тіло мертвої жінки на греблі річки Рейн біля міста Гоккенгайм, її вважали зниклою безвісти. Пізніше поліція встановила, що це 27-річна українка — у той час жінка подорожувала Німеччиною з матірʼю і своєю пʼятитижневою донькою. Вони разом жили у притулку для біженців у Рейн-Неккарі.

Мати й немовля загиблої зникли. 15 березня дитину знайшли неушкодженою і заарештували двох підозрюваних у вбивстві 27-річної українки. Немовлям зараз опікується управління у справах молоді.

19 березня поліція знайшла тіло жінки. Імовірно, це матір загиблої українки Марина Стеценко, яку вважали головним свідком у справі про вбивство її доньки.