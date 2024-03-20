Російські війська завдали авіаудару по Максимівці на Донеччині — двоє людей загинули під завалами будинку

Новини

Росіяни завдали авіаудару по Максимівці Вугледарської громади на Донеччині. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Росіяни ударили по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків. Також поранена 72-річна жінка, її транспортують до лікарні», — зазначив голова ОВА.

Рятувальну операцію на місці події завершили.