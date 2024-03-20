В Україні запрацювала «Єдина ветеранська лінія». Чим вона допоможе захисникам і захисницям

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Reuters / «Бабель»

В Україні запустили телефонну «Єдину ветеранську лінію». Вона має допомогти українським захисникам і захисницям та їхнім рідним.

Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

«Єдина ветеранська лінія» працює щоденно з 08:00 до 20:00 в тестовому режимі за номером 0 800 505 217. Кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.

Впровадження телефонної «Єдиної ветеранської лінії» є важливим кроком і складовою нової ветеранської політики на підтримку українських захисників і захисниць та їхніх рідних, переконані в Мінветеранів. Цю ініціативу створили спільно з Товариством Червоного Хреста України.