Єврокомісія представила проєкти реформ, що передують розширенню Євросоюзу

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Європейська Комісія представила проєкти реформи та перегляд політики, що передують розширенню Євросоюзу. Цей документ є внеском у процес обговорення внутрішніх реформ, які ЄС має здійснити, щоб підготуватися до розширення.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

У цій постанові розглядають наслідки збільшення ЄС у чотирьох основних сферах — цінностях, політиці, бюджеті та управлінні. При цьому Єврокомісія зазначає, що розширення є стратегічним інтересом Євросоюзу. До цього процесу мають підготуватися і ЄС, і країни-кандидати на вступ.

Цінності

Єврокомісія наголошує, що підтримка демократії, верховенства права та основних прав людини є наріжним каменем ЄС. Саме ці цінності мають керувати перетвореннями у країнах, що хочуть вступити до Союзу. У свою чергу, ЄС має зміцнити свої інструменти, щоб забезпечити дотримання верховенства права в усьому Союзі.

Політика

Розширення ЄС надасть переваги єдиному ринку. Це знизить логістичні витрати й налагодить торгові потоки, а ще принесе відчутну економічну вигоду підприємцям і споживачам. Цей прогрес залежатиме від інвестицій, кажуть в Єврокомісії.

Більший Європейський Союз може допомогти вирішити проблеми зміни клімату та втрати біорізноманіття, адже країни, що хочуть вступити до Союзу, мають величезний потенціал відновлюваних джерел енергії. Перегляд політики стосовно цього питання має розглянути, які нові виклики можна вирішити за допомогою кліматичної та зеленої промислової політики ЄС.

Ключове завдання майбутнього розширення — зміцнити здатність Спільної сільськогосподарської політики ЄС підтримувати стійку та конкурентоспроможну модель виробництва сільськогосподарської продукції. При цьому мають враховувати потреби фермерів і різноманітність моделей сільського господарства.

Також членство в ЄС приносить економіці відчутні переваги. Це забезпечує доступ до більших і диверсифікованих фінансових ринків, а ще зменшує витрати на фінансування та надає споживачам більший вибір і нижчі ціни. Єврокомісія зазначає, що ЄС має переглянути політику з управління економічної, соціальної та територіальної конвергенції в рамках ширшої групи держав-членів. При цьому слід враховувати прогалини у законодавстві країн, що хочуть вступити до ЄС, і усунути їх за наявності.

Бюджет

Майбутні програми витрат ЄС слід розробляти з урахуванням майбутнього розширення Союзу. Крім того слід покращити інструменти, що підготують країни-кандидатів до участі у спільних фондах ЄС.

Управління

Єврокомісія наголошує на важливості інституційних реформ ЄС. Управління Союзом можна швидко покращити, використовуючи весь потенціал чинних Договорів. Також необхідно взяти до уваги робоче навантаження правоохоронних органів — це має вирішальне значення для збереження цілісності та функціонування Європейського Союзу та його єдиного ринку.

Більший Європейський Союз має значний політичний та економічний потенціал. Від сьогодні Єврокомісія розпочинає роботу над поглибленими аналізами політики, про які оголосила президент Урсула фон дер Ляєн у своїй промові про стан Союзу в 2023 році. Комісія проведе ці перевірки на початку 2025 року.

Залежно від результатів переглядів, суттєві пропозиції про реформи в окремих секторах можуть включати підготовку пропозиції Комісії щодо наступного довгострокового бюджету.