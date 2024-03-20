Від ракетного удару по Харкову загинули чотири людини — інших шукають під завалами
- Автор:
- Софія Телішевська
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На місці ракетного удару в Холодногірському районі Харкова триває масштабна пожежа та розбір завалів. Наразі кількість загиблих зросла до чотирьох, а поранених — до семи.
Під завалами ще можуть бути до 10 людей, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«У зв’язку з великою кількістю легкозаймистих матеріалів у будівлі і міжповерховою руйнацією площа пожежі збільшилася до 10 000 кв.м. Роботи тривають», — зазначили в МВС.
- Російські окупанти завдали удару по Харкову близько першої години дня — вони випустили по місту ракету Х-59.