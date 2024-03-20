«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг із Києва до Львова на кінець березня
- Автор:
- Софія Телішевська
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«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг «Інтерсіті» з Києва до Львова на пікові дати — 30 і 31 березня.
Про це передає пресслужба компанії.
Потяг вирушатиме з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:07, із зупинкою тільки на станції Підзамче у Львові о 12:55.
Зі Львова поїзд вирушатиме в ті ж дати о 13:45 і прибуватиме до Києва о 20:04.
Квитки вже є у продажу в застосунку «Укрзалізниці», у чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.