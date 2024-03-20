США і Туреччина погодили схему дотримання санкцій проти Москви

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Туреччина домовилася зі США про реалізацію «схеми дотримання санкцій», запровадженої Вашингтоном проти Москви. Як пише оглядачка газети Hürriyet Ханде Фірат, американська влада спочатку повідомлятиме Туреччину про потенційні порушення антиросійських обмежень її компаніями.

Ця схема має виправити ситуацію, коли турецькі компанії, підозрювані у веденні комерційної діяльності з рф або в імовірних фінансових відносинах з росією, одразу і без розслідування потрапляли до списків санкцій США.

Відтепер Вашингтон інформуватиме Анкару про компанії, які потенційно порушують санкції, і запитуватиме інформацію про їхні справи з рф. Туреччина, зі свого боку, самостійно вивчатиме діяльність таких фірм і повідомлятиме про результати. Після цього в разі потреби запроваджуватимуть обмежувальні заходи.

У лютому США внесли до своїх списків санкцій 16 турецьких компаній. Міністерство торгівлі США розширило обмеження на турецькі компанії, що працюють у сферах зовнішньої торгівлі, постачання електроніки, промислового обладнання, туризму. Останнім часом «політичний клімат» між Туреччиною і США суттєво налагодився. Не в останню чергу це сталося завдяки ратифікації Туреччиною членства Швеції в НАТО і прогресу з передачею винищувачів F-16 з боку США.

«У рамках останніх візитів на високому рівні можна сказати, що загальна атмосфера у Вашингтоні щодо Анкари позитивна. Можна навіть прокоментувати, що такої атмосфери зі США не було давно», – зазначає Ханде Фірат.