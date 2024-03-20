Колишню зірку ФК «Барселона» Дані Алвеса відпустили з-під варти. Його звинувачують у зґвалтуванні в нічному клубі

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Суд Барселони тимчасово звільнив з-під варти ексзахисника «Барселони» й збірної Бразилії Дані Алвеса. Він вийшов на волю під заставу в $1,08 мільйона на час розгляду апеляції.

У лютому Провінційний суд Барселони визнав 40-річного Дані винним у сексуальному насильстві та засудив його до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Також він має виплатити жертві свого злочину €150 тисяч компенсації. Щотижня він повинен зʼявлятися в поліції, у нього забрали всі паспорти.

Адвокати футболіста оскаржили рішення у Високому суді Каталонії, який винесе свій вердикт найближчими місяцями.

«Наразі я можу тільки сказати вам, що ми збираємося оскаржити вирок. Я продовжую вірити в невинність пана Алвеса. Мені потрібно вивчити вирок, але я можу сказати вам, що ми збираємося оскаржити вирок», — сказала адвокат Алвеса Інес Гвардіола.

Здобутки Алвеса

Алвес розпочинав виступи в Європі в «Севільї», потім 9 сезонів (з них 8 поспіль) провів у «Барселоні». Також він грав за «Ювентус» і «Парі-Сен-Жермен», бразильські «Байю» і «Сан-Паулу» та мексиканський «УНАМ Пумас». Футболіст є триразовим переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА і Клубного чемпіонату світу (у складі «Барселони»), двічі він вигравав Кубок УЄФА і Суперкубок УЄФА (у «Севільї»), також має низку національних титулів у Бразилії, Іспанії, Італії та Франції.