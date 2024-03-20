Росіяни вдарили по Харкову крилатою ракетою — троє людей загинули

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Російські окупанти завдали удару по Харкову близько першої години дня. На місці влучання зайнялася масштабна пожежа.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Через черговий російський удар постраждали пʼятеро людей, двох з яких госпіталізували. Решту оглядають лікарі.

Рятувальники продовжують пошукові роботи та гасять пожежу. Ігор Терехов не уточнював, в який саме район міста влучило.

Начальник слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов уточнив, що є загиблі — троє. Пошкоджені восьмиповерхівка і виробничий цех в Холодногірському районі.

Очільник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник згодом поінформував, що окупанти вдарили по Харкову крилатою ракетою.

У ДСНС України показали фото наслідків удару по Харкову. Пожежа охопила понад дві тисячі квадратних метрів. У рятувальників є дані про одного загиблого, тіло якого дістали з-під завалів. Проте ця інформація може бути застарілою.

Перед вибухом у Харкові Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що тривога в Харківській області повʼязана з активністю російської тактичної авіації, а західніше Харкова зафіксували розвідуальний дрон.

У прокуратурі потім заявили, що по місту вдарила ракета Х-59.