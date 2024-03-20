Поляки заблокували рух автобусів у пункті пропуску «Медика — Шегині». У Польщі масштабні протести

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Alexandre Croussette / Unsplash

Поляки заблокували рух автобусів у пункті пропуску «Медика — Шегині» близько 11-ї ранку.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Організатори протесту на кордоні планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на вʼїзд в Україну, так і на виїзд. Скільки триватиме ця блокада, поляки не зазначали.

Прикордонники попросили перевізників та громадян враховувати інформацію щодо цих двох пунктів пропуску під час планування поїздок.

Сьогодні, 20 березня, по всій Польщі почалися масштабні акції протесту аграріїв, пише RMF. Очікується, що протести зберуть понад 70 тисяч людей. Вимоги протестувальників ті самі — відмова від «Зеленого курсу» ЄС, яка накладає низку обмежень, та зупинка імпорту сільськогосподарської продукції з країн з-поза ЄС, передусім з України.

Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та пільг.