Уряд закриває реєстр «Міжнародних спонсорів війни»

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів закриває перелік «Міжнародних спонсорів війни» на вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Інформацію звідти передадуть до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики.

Про це пише пресслужба уряду.

Рішення про закриття переліку ухвалили на розширеному засіданні Кабміну за участі секретаря РНБО, голови СБУ, генерального прокурора та голови НАЗК, послів іноземних країн, представників посольств іноземних країн і ЄС.

На засіданні заслухали інформацію від Міністерства закордонних справ про звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування переліку «Міжнародних спонсорів війни», а ще через негативний вплив списку на ухвалення деяких рішень.

У Мінʼюсті заявили, що поширення такої інформації від імені держави без врегулювання питань на законодавчому рівні неприйнятне.

Сторінка «Міжнародні спонсори війни» на сайті НАЗК переадресовуватиме на вебсайт Державного реєстру санкцій.