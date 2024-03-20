Генштаб: За добу росія втратила девʼять танків та 16 артсистем. Яка ситуація на фронті

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Протягом минулої доби загалом відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог втратив девʼять танків, 16 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили десять штурмів в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 14 атак у районах Білогорівки Луганської області, Тернів та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили сім ворожих атак у районах Предтечиного, Кліщіївки, Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські війська відбили 13 атак ворога в районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського, Невельського, що на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони протистояли 29 атакам у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного. Ворог також шість разів атакував позиції захисників на Оріхівському напрямку — в районах Старомайорського, що на Донеччині, та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти провели один штурм позицій українських військ.

Водночас захисники продовжують завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці. Зокрема, авіація Сил оборони минулої доби вдарила по шести районах зосередження військових, озброєння та техніки ворога. Підрозділи ракетних військ уразили два склади боєприпасів, наземний пункт управління безпілотниками та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати ворога за минулу доби такі:

Загалом минулої доби окупанти завдали чотирьох ракетних і 86 авіаційних ударів, також 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях захисників, містах і селах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільних.

Авіаційних ударів зазнали Велика Лукашівка та Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області та Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.