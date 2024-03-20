Республіканці США схиляються до ідеї оформити допомогу Україні як кредит. Огляд матеріалів іноземних медіа 19 березня

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«Бабель»

Колумніст Financial Times Мартін Вольф називає Дональда Трампа і спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона потенційно винними в поразці України, а отже, і Заходу у війні з росією. Лише ці двоє політиків, переконаний Вольф, затримують надання допомоги Україні в той час, коли є всі можливості покарати нахабного ворога. При цьому іронічно, що витрати США на підтримку Києва неспівмірні з бюджетами Корейської чи Вʼєтнамської кампаній Вашингтону. Зараз допомога Україні не перевищує навіть 0,3% американського ВВП, тоді як Корейська війна обійшлась у понад 2,5% ВВП, а Вʼєтнамська ― в 1%. І ті війни не принесли перемоги, тоді як зараз росія вже втратила велику частку свого збройного потенціалу, суттєво страждає й економіка. Фактично затримка чергового пакета допомоги для України, що триває вже не один місяць, свідчить про слабкість і нерішучість американських політиків, пише Вольф. І не шкодує для Джонсона лайливих слів.

Колумніст називає спікера американської Палати представників пуделем Трампа, який не ладен зробити навіть пів кроку вбік. Хоча Трамп в американській владі формально досі ніхто. Така мʼякотілісь навіть серед сучасних політиків трапляється нечасто, пише Вольф.

Очевидно, що Джонсон боїться розлютити Трампа, віддавши його конкуренту Джо Байдену перемогу бодай у чомусь. І якщо кандидат у президенти від республіканців образиться зараз, він може не підтримати кандидатуру Джонсона на посаді спікера в листопаді. Для Джонсона цього достатньо, аби зволікати з винесенням законопроєкту по Україні на голосування.

«Як Трампу вдалося досягти такого контролю над партійцями? Відповідь у тому, що багато республіканців лояльні до нього особисто, ― пише Вольф. ― Республіканці ― це культ. Озброєний цією підтримкою, Трамп контролює законотворців від партії, використовуючи їхні страх і карʼєризм. Через це наступні президентські вибори США ― найважливіші щонайменше з 1932 року, коли керівником країни обрали Франкліна Рузвельта».

Якщо США кинуть Україну напризволяще, це сильно вдарить по самих Штатах. Вашингтон уже намагався відійти від світової політики між двома світовими війнами. Результат американців не задовольнив: напали на них самих. Підсумовуючи колонку, Вольф радить США згадати вагомість свого місця у світі ― поки статус-кво ще не змінився.

Республіканці стають дедалі більше схиляються до ідеї надати допомогу Україні у вигляді кредиту, пише Politico. Якщо оформити частину з майже $60 мільярдів для Києва як безвідсотковий кредит із правом відмови від його повернення, це може стати аргументом для Дональда Трампа і наближених до нього конгресменів не блокувати законопроєкт, сподіваються прихильні до України республіканці. За інформацією видання, вони порадилися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, він сказав з’ясувати, чи вистачить для цього проєкту голосів ― і пообіцяв після цього не чинити йому перепон.

Суть законопроєкту в тому, що приблизно $48 мільярдів із цього пакету американської допомоги повернуться у США як контракти для оборонних підприємств. Водночас $12 мільярдів стануть прямою допомогою Києву ― і вже не безповоротною, як було від початку повномасштабної війни, пише медіа.

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