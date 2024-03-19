Голова Євроради закликав переводити економіку ЄС на «воєнні рейки»

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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликає перевести економіку Євросоюзу на «воєнні рейки». Це мають розглянути вже на наступному саміті лідерів ЄС, який пройде 21—22 березня.

Про це йдеться в листі-запрошенні учасникам саміту, який опублікувала Єврорада.

Мішель наголосив, що пріоритетами для ЄС є швидка передача військової допомоги Україні, прискорена закупівля і доставка снарядів. Крім того, ЄС має зосередитися на ефективному впровадженні та забезпеченні дотримання санкцій проти росії, а також на просуванні зусиль щодо використання прибутків від заморожених активів рф.

«Десятиліттями Європа не інвестувала достатньо коштів у свою безпеку й оборону. Настав час вжити радикальних і конкретних кроків, щоб бути готовими до оборони та поставити економіку ЄС на воєнні рейки. Це означає більше витрачати й більше купувати разом [зброї], а отже, більш ефективно», — йдеться в листі Шарля Мішеля.

Мішель каже, що європейська оборонна промисловість має отримати доступ до приватних і державних коштів та зменшити регуляторний тягар і барʼєри. На саміті також мають розглянути питання розширення Євросоюзу і низку реформ.

Голова Євроради наголосив і на важливості запобігання ескалації конфліктів на Близькому Сході та проблемах із сільським господарством. Окрім цього, на саміті проаналізують стан справ у сфері міграції та розглянуть різні питання зовнішніх відносин.