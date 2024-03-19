Мера Нью-Йорка звинувачують у сексуальному домаганні, вчиненому в 1993 році

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Колишня співробітниця мерії Нью-Йорка подала позов проти мера Еріка Адамса про сексуальне насильство над нею, вчинене в 1993 році, коли вони обоє працювали в муніципальному відділі транспортної поліції.

Про це повідомляє Reuters.

У 26-сторінковій цивільній скарзі, поданій до суду штату Нью-Йорк на Мангеттені, Лорна Біч-Матура стверджувала, що Адамс, який тоді працював транспортним офіцером, напав на неї у своїй машині, після того як пообіцяв підвезти її додому, щоб обговорити її карʼєрні проблеми.

За позовом, Адамс погодився допомогти Біч-Матурі отримати підвищення й одного вечора запропонував відвезти її додому, щоб обговорити це питання. Натомість він відвіз жінку на темну, безлюдну ділянку, де вимагав від неї сексуальних послуг в обмін на свою допомогу.

За словами Біч-Матури, вона висмикнула свою руку, яку Адамс силою поклав на свої оголені геніталії. Потім він почав мастурбувати та еякулював на жінку в автомобілі. Після цього він висадив її на станції метро.

Лорна Біч-Матура стверджує, що Ерік Адамс «у помсту за відмову в його сексуальних домаганнях» домігся її переведення в інший відділ, де вона спочатку втратила своє старшинство, а потім і роботу загалом — під час хвилі звільнень.

У позові йдеться, що вона довіряла Адамсу і шукала його допомоги через те, що він тоді був офіцером поліції та лідером поліцейської асоціації, яка виступає за рівність і справедливе ставлення до темношкірих працівників.

Біч-Матура стверджує, що на роботі в транспортному управління неодноразово стикалася із сексуальними домаганнями та дискримінацією.

Жінка подала позов за законом Нью-Йорка, що дозволяє подавати до суду за ймовірний сексуальний злочин, навіть якщо термін давності минув.

Водночас чинний мер Нью-Йорка Ерік Адамс категорично заперечує звинувачення. Речник мера теж спростовує цю претензію, кажучи, що Адамс не знав обвинувачку і не пам’ятає зустрічі з нею.

Відділ транспортної поліції, асоціація, де головував Адамс, і місто Нью-Йорк теж зазначені як відповідачі в позові, яким жінка вимагає відшкодувати збитки.