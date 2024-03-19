Росія організовує перші «Ігри дружби» — Міжнародний олімпійський комітет закликає країни не брати в них участь

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Reuters / «Бабель»

Російський уряд планує провести в росії «суто політично вмотивовані спортивні заходи» — літні та зимові «Ігри дружби». Міжнародний олімпійський комітет проти політизації спорту.

Про це йдеться у пресрелізі.

Там зазначають, що росія планує провести в Москві та Єкатеринбурзі перші «Літні ігри дружби» у вересні 2024 року, «усупереч Основним принципам Олімпійської хартії та резолюціям Генеральної Асамблеї ООН».

Щоб це зробити, російський уряд, за даними МОК, розпочав інтенсивний дипломатичний наступ із залученням урядових делегацій, послів, міністерських органів, які звертаються до урядів усього світу.

Міжнародний олімпійський комітет додає, що росіяни навмисно обходять спортивні організації в своїх цільових країнах, що є грубим порушенням Олімпійської хартії.

«Це цинічна спроба рф політизувати спорт. Комісія спортсменів МОК, яка представляє всіх олімпійців світу, чітко виступає проти використання спортсменів для політичної пропаганди. Комісія навіть бачить ризик того, що їхні уряди змушуватимуть спортсменів брати участь у такому повністю політизованому спортивному заході як частина політичної пропагандистської кампанії», — пишуть у пресрелізі.

МОК вважає, що росія також демонструє «повну неповагу» до світових антидопінгових стандартів і чесності змагань, оскільки вона була причетна до «системної допінгової програми на зимових Олімпійських іграх у Сочі 2014 року» та маніпуляцій із даними про допінг.