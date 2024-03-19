Гонконг ухвалив закон про нацбезпеку. Він передбачає довічне за державну зраду
- Автор:
- Софія Телішевська
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Benh LIEU SONG / Flickr
Парламент Гонконгу ухвалив закон про національну безпеку, який розширює поняття заколоту і державної таємниці та передбачає жорсткіші покарання за ці злочини. Про це повідомляє ВВС.
Документ, відомий під назвою «Стаття 23», також охоплює норми про державну зраду, шпигунство та новий злочин — зовнішнє втручання.
Державну зраду, повстання й саботаж пропонують карати довічним увʼязненням, 20 років давати за шпигунство, а за злочини, повʼязані з державною таємницею і заколотами — 10 років.
Лідер Гонконгу Джон Лі заявив, що «Стаття 23» необхідна для захисту від «потенційного саботажу та підпільних течій», зокрема «ідей незалежного Гонконгу».
Критики стурбовані тим, що новий закон може зменшити громадянські свободи й надати Гонконгу такого правового статусу, що більше схожий на материковий Китай.
- У 2020 році законодавчі збори Китаю схвалили закон про національну безпеку Гонконгу, який загострив відносини КНР із Заходом. Цей крок фактично зобовʼязав змінити законодавство автономної території. Закон надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Пекін стверджує, що це дозволить стримати акти сепаратизму в місті. А протестувальники — що документ суперечить принципу «одна країна, дві системи». Пекін виступив з такою ініціативою після кількох місяців масових протестів проти посиленого впливу Китаю на Гонконг.