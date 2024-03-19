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У YouTube посилили правила для контенту зі штучним інтелектом

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Videvo

YouTube представив новий інструмент у Creator Studio, який вимагатиме від контент-мейкерів маркувати реалістичні відео, створені за допомогою штучного інтелекту.

Про це компанія пише у блозі.

Водночас YouTube не просить користувачів маркувати контент, який є очевидно нереалістичним, анімованим, містить спецефекти, фільтри, навіть якщо його створили за допомогою штучного інтелекту.

Новий ярлик (маркування) відображатиметься в розширеному описі до відео або на передній панелі відеопрогравача.

Ось кілька прикладів, коли маркування про ШІ потрібне:

Також YouTube працює над оновленим процесом конфіденційності, щоб люди могли подавати запити на видалення створеного штучним інтелектом або іншого синтетичного чи зміненого контенту, який імітує людину, котру можна розпізнати за обличчям чи голосом.