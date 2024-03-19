Тільки сім країн відповідають нормам якості повітря за стандартами ВООЗ

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Тільки сім країн у 2023 році відповідали стандартам Всесвітньої організації охорони здоровʼя за вмістом найдрібніших частинок у повітрі, що викидаються транспортними засобами та промисловістю (PM2,5). До цього переліку увійшли Австралія, Естонія, Фінляндія, Гренада, Ісландія, Маврикій та Нова Зеландія.

Про це йдеться у дослідженні швейцарської організації з якості повітря IQAir. У доповіді було розглянуто ситуацію у 134 країнах та регіонах.

Нині повітря у світі загалом чистіше, ніж у минулому столітті, але все ще існують місця, де рівень забруднення особливо небезпечний. Це наприклад, Бангладеш, де норма місту PM2,5 перевищена у понад 15 разів, Пакистан (у 14 разів), Індія (у 10 разів), Таджикистан та Буркіна-Фасо (у 9 разів).

У доповіді йдеться, що всі, крім одного, зі 100 міст із найвищим у світі рівнем забруднення повітря розташовані в Азії.

Бегусарай, місто з населенням у пів мільйона людей у штаті Біхар на півночі Індії, минулого року було найзабрудненішим містом у світі — концентрація PM2,5 у 23 рази перевищує рекомендації ВООЗ. Згідно зі звітом, по всій Індії 1,3 мільярда людей, або 96% населення, живуть в умовах, де якість повітря в сім разів гірша за рекомендації ВООЗ.

Якщо розглядати якість повітря в столицях, то найгірша ситуація була в Нью-Делі (Індія), Дацці (Бангладеш), Уагадугу (Буркіна-Фасо), Душанбе (Таджикистан) та Багдаді (Ірак).

Столиці з найнижчими концентраціями PM2,5 розташовані переважно в Океанії, Скандинавії та країнах Карибського басейну, і це зокрема Веллінгтон (Нова Зеландія), Рейкʼявік (Ісландія) та Гамільтон (Бермуди).

За даними ВООЗ, забруднення повітря є причиною передчасної смерті понад 4 мільйонів людей у всьому світі щороку.