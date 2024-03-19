Financial Times: ЄС запровадить мито на імпорт російського та білоруського зерна

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Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт російського та білоруського зерна, аби втишити протест фермерів та задовольнити заклики деяких країн-членів. Ідеться про мито у розмірі €95 за тонну зернових.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на людей, знайомих із цими планами.

Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти, отримані від них.

Мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ. Росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, і багато європейських компаній у цьому секторі пішли з країни за останні роки.

У 2023 році країни ЄС імпортували з росії продукції на загальну суму €2,7 млрд, що на 2% більше як порівняти з 2021 роком. З росії до ЄС імпортують всі види продовольчої та сільськогосподарської продукції — рибу, крупи, корми для тварин, а також молочні продукти, кондитерські вироби з цукру та інше.

22 лютого Латвія першою з країн ЄС заборонила імпорт російського і білоруського зерна.