«Укрзалізниця» запустила додатковий поїзд між Києвом та Трускавцем

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«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд № 159/160 сполученням Київ — Трускавець. Він курсуватиме 23 та 30 березня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Потяг відправиться з Києва 23 та 30 березня о 10:24, а прибуде до Львова о 17:00 та до Трускавця о 19:35.

З Трускавця потяг вирушить також 23 та 30 березня о 08:26, зі Львова — о 10:55, та прибуде до Києва о 18:44.

Квитки вже є у продажу в застосунку «Укрзалізниці», в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.