Генштаб: Росіяни втратили ще десять танків і 30 артсистем

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Протягом минулої доби між Силами оборони України й російським військом відбулося 61 бойове зіткнення. Останнє втратило десять танків, 30 артилерійських систем, 35 бойових броньованих машин та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські військові відбилися від окупантів на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

Авіація Сил оборони завдала ударів по девʼяти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали удару по засобу ППО окупантів.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Загалом за минулу добу росіяни завдали семи ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.