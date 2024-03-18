Польща і Німеччина домовились активізувати бронетанкову коаліцію для України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Польща і Німеччина домовились активізувати бронетанкову коаліцію для підтримки України.
Про це пише Wprost за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Владислава Косіняка-Камиша і Бориса Пісторіуса.
Детально про коаліцію польський міністр не розповів, а лише сказав, що це «одна з найважливіших коаліцій» і до неї погодилися приєднатися Велика Британія, Швеція та Італія.
Окрім цього, Німеччина і Польща домовилися розпочати спільну роботу над збільшенням виробництва боєприпасів для України.
Також сторони сформують сили швидкого реагування в Європі чисельністю 5 тисяч військових (по 2 500 військових від кожної сторони). Вони стануть частиною «стратегічного компаса» — це частина плану безпеки Євросоюзу, ухваленого ще 2022 року, після вторгнення росії в Україну.
- У 2023 році вже була сформована танкова коаліція. До неї входили країни, які передали ЗСУ танки Leopard різних модифікацій, а також танки M1 Abrams та Challenger 2. До коаліції входили Німеччина, США, Британія, Португалія, Іспанія, Польща, Фінляндія, Норвегія та ще кілька країн.