В Україні порівняно з 2021 роком кількість пацієнтів з діагнозом ПТСР зросла майже в чотири рази

Новини

Getty Images

У 2023 році кількість пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) в Україні зросла майже в чотири рази порівняно з 2021 роком. А за перші два місяці 2024 року діагноз встановили майже такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

За даними Національної служби здоровʼя України, у 2021 році діагноз ПТСР мали 3 167 пацієнтів. У 2022 році — 7 051 пацієнт, а в 2023 — 12 494 пацієнти. Станом на 6 березня, за 2024 рік в Україні зафіксували вже 3 292 пацієнти з цим діагнозом.

За різними оцінками, ПТСР може розвиватися у 12—20% людей, які пережили травматичну подію або були її свідками. Причому передумовою для розвитку ПТСР може стати не лише війна, а будь-яка подія, що несе в собі загрозу смерті або цілісності людини.

На ПТСР страждають незалежно від статі й віку. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події ― як правило, протягом перших трьох місяців. Серед симптомів — гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми з памʼяттю та емоційною сферою, порушення сну, надмірна втома тощо.

МОЗ наголошує, що в разі появи перших симптомів необхідно якомога швидше звернутися по допомогу — наприклад, до свого сімейного лікаря.